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الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشارك في النشاط التوعوي والتثقيفي في القصر الجمهوري

12
NOVEMBER
2018
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الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشارك في النشاط التوعوي والتثقيفي في القصر الجمهوري الذي يستقبل أكثر من 5000 طالباً من مختلف المناطق اللبنانية، احتفالاً بالذكرى ال 75 للإستقلال

شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في النشاط التوعوي والتثقيفي في القصر الجمهوري الذي استقبل اليوم حوالي 600 طالبة وطالب من مختلف المناطق اللبنانية، احتفالاً بالذكرى الـ75 للاستقلال، وذلك في تقليد سنوي يفتح خلاله "بيت الشعب" أبوابه أمام طلاب لبنان ولخمسة أيام على التوالي حيث يزوره حوالي 5000 تلميذاً، يجولون في أرجائه ويلتقون رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى، ويشاركون بالنشاطات التي تسلط الضوء على عدة مواضيع توزعت وفقاً لعناوين مختلفة.

وهدفت النشاطات التي نفذّتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع الطلاب الذين زاروا القصر الجمهوري، إلى التركيز على مبدأ المساواة بين النساء والرجال على أساس المواطنة، وإلقاء الضوء على الصفات والأدوار والوظائف التي يعطيها المجتمع لكلّ منهم، مشددين في الخلاصة على أهمية أن يكون للنساء والرجال الفرص والحقوق والواجبات نفسها في كافة مجالات الحياة، من دون أي تمييزأو إجحاف بحق أي منهم.

وقد تميزت جولة الوفود الطلابية بنشاطاتها المتنوعة وبمشاركة المجتمع المدني عبر عدة جمعيات ومؤسسات، إضافة الى الحرص على تنفيذ مبدأ الاندماج لذوي الحاجات الخاصة، حيث شاركوا في نشاطات تأتي ضمن عشرة عناوين وهي: حب الوطن، أخلاقيات وآداب التصرف، مكافحة التسلط، القطاع العام، حماية الطبيعة والحيوانات،المساواة بين المرأة والرجل،الاندماج،الوقاية من الادمان بمختلف انواعه(التدخين، المخدرات، الادمان الرقمي...) روح القيادة والذكاء العاطفي.

كما جالت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة على مختلف المحطات والمشاركين فيها، واطلعت منهم على برامجهم وأهدافهم وطريقة عملهم.

 

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