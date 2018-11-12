بالصور- موسكو: "سبوتنيك" نموذجا للعمل الاعلامي المهني

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موسكو - tayyar.org -

على مدى خمسة أيام، وبمشاركة 40 صحافياً شاباً من مختلف الدول، نظّمت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" برنامجاً لتطوير المهارات الصحافية.

و بدعوة من "Rossotrudichestvo"، شارك موقع "tayyar.org" في البرنامج الذي تضمّن ورشات عمل تمحورت حول مهنة الصحافة، وتحديداً عمل وكالات الأنباء، بالإضافة إلى سلسلة محاضرات ألقاها عدد من الصحافيين والمصوّرين المخضرمين في "سبوتنيك"، أضاؤوا خلالها على مجال عملهم والصعوبات التي يواجهونها في الميدان، وشاركوا خبراتهم مع الحاضرين عبر الإجابة عن تساؤلاتهم.



اليوم الأول للبرنامج استهلّه المسؤول في "سبوتنيك" فاسيلي بوشكوف من خلال كلمة ترحيبية، عارضاً فيها لمحة عامة عن عمل الوكالة التي تنشر أخباراً بأكثر من ثلاثين لغة، أكان من خلال موقعها الالكتروني أو عبر برامجها الإذاعية.



كذلك، كان للمشاركين جولة داخل مكاتب الوكالة، اطّلعوا خلالها عن كثب على العمل في المطبخ الإعلامي والمسار المهني الذي يمرّ فيه الخبر قبل نشره.



البرنامج لم يقتصر فقط على التعرف إلى العمل الصحافي، بل تضمّن يوماً ثقافياً، زار خلاله المشاركون أبرز المعالم التاريخية في موسكو وتحديداً في الساحة الحمراء التي تضمّ مبانٍ ذات هندسة معمارية فريدة وتاريخ عريق. كما كانت زيارة إلى "غاليري تريتياكوف"، وهو متحف للفنون التشكيلية يضمّ لوحات وأعمال تجسّد تاريخ روسيا القديم وصولاً إلى يومنا هذا.



وفي ختام البرنامج، شارك الصحافيون المدعوون في لقاء صحافي بوزارة الخارجية الروسية، تمت خلاله الإضاءة على أهمية الدور الذي يلعبه الصحافيون في تبيان الحقيقة ومحاربة الأكاذيب وحملات التضليل المبرمجة. وجرى التشديد على الأهمية التي توليها روسيا إلى الإعلام، وحرصها على فتح أبوابها للصحافيين من كافة أنحاء العالم، وتسهيل مهامهم داخل أراضيها.



تميّزت هذه التجربة الصحافية بغناها وأهميتها، إذ بالإضافة إلى اطلاع الصحافيين على منهجية العمل في وكالة أنباء رائدة، تعرفوا عن كثب إلى السياسة الروسية المنفتحة إعلامياً عكس ما يصوّره الغرب من خلال دعايته المناهضة لهذا البلد، فضلاً عن كونها فرصة لمعاينة الجانب الثقافي والاجتماعي للبيئة الروسية، والاطلاع على مختلف أوجه الحياة اليومية للشعب الروسي المحبّ.