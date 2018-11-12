يوم توجيهي لطلاب المدارس في الجامعة الأنطونية

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نظّمت الجامعة الأنطونية Antonine University-UA يوماً توجيهياً لأكثر من 300 طالب ثانوي شاركوا من 9 مدارس بالبرنامج الذي أعده مركز التدريب المستدام CFP للعام الدراسي 2018-2019.



هذا النشاط هو عبارة عن برنامج تدريبي عملي يضع الطلاب على السكة الصحيحة لاختيار اختصاصهم وتحسين توجههم المهني. وبحسب المعنيين ان هذه التدريبات تفتح آفاقاً أمام الطلاب من اجل تحفيزهم على اتخاذ قرارهم المستقبلي وتضعهم امام خيارات حسية لما يطمحون ان يكونوا عليه في المستقبل.



كذلك تضمّن هذا اليوم شرحاً مفصلاً عن كل اختصاص مع تطبيق عملي من خلال جولات قام بها الطلاب على مختلف الكليات في الجامعة.



وتبقى الإشارة الى ان الجامعة الأنطونية Antonine University-UA هي الجامعة الوحيدة في لبنان التي تنظم هذا التدريب.