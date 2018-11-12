مخزومي مستقبلاً السفير الايطالي: لتوسيع دائرة الدول الداعمة للبنان في المؤتمرات المماثلة لمؤتمر "سيدر"

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب المنتخب فؤاد مخزومي السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي في مكتبه في وسط بيروت، مهنئاً بيوم وحدة إيطاليا والقوات المسلحة. وتداول معه في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.



إثر اللقاء، ثمّن مخزومي العلاقات اللبنانية - الإيطالية، مبدياً تقديره للدور الإيطالي الحيوي في قوات "اليونيفيل"، وكل ما تقدمه للجنوب من أمن وخدمات مختلفة لأهاليه. وعوّل على الدعم الإيطالي للبنان خصوصاً في قضايا النزوح بكل تبعاتها الإقتصادية والأمنية.



ودعا مخزومي إلى توسيع دائرة الدول الداعمة للبنان في المؤتمرات المماثلة لمؤتمر "سيدر"، مشدداً على ضرورة تنفيذ مقررات المؤتمر والاصلاحات المطلوبة لا سيما في ما يتعلق بالرقابة والمحاسبة والشفافية لنيل ثقة أوروبية ودولية كاملة.