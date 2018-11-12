باسيل بعد لقائه بري: أي حل يقوم على اعتذار الرئيس المكلف لن يصح

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لفت وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري باسيل الى اننا "نعمل لحل مشكلة ليست عندنا كفريق سياسي لكن ليس على قاعدة ان "المصلح ياكل تلتين القتلة" بل تقسيم مسؤولية الحل على الاطراف المعنيين".

وشدد باسيل على انه "مهما كانت طبيعة العقدة هي عقدة وطنية لأنها تمنع تأليف حكومة وحدة وطنية ويمكن حل العقدة بالعودة لمبادىء ومعايير التمثيل في الحكومة".

وتابع: "المبدأ ان في حكومة وحدة وطنية لا احتكار لمذهب او طائفة من فريق واحد والاشكالية تأتي من ان الاقلية عند الطائفة السنية ليست مجسدة بنائب معين او جهة محددة".

وختم: "اي حل يقوم على اعتذار الرئيس المكلف لن يصح ونريد له ان يكون قويا بمهمته لتكون الحكومة قوية والعهد قويا".