في الذكرى الـ75 للاستقلال، القصر الجمهوري يحيي تقليده السنوي باستقبال طلاب المدارس من مختلف المناطق اللبنانية ومشاركة المجتمع المدني وذوي الحاجات الخاصة

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احتفالاً بالذكرى الـ75 للاستقلال، استقبل القصر الجمهوري اليوم حوالي 600 طالبة وطالب من مختلف المناطق اللبنانية، وذلك في تقليد سنوي يفتح خلاله "بيت الشعب" ابوابه امام طلاب لبنان ولخمسة ايام على التوالي، حيث يجولون في ارجائه ويشاركون بنشاطات توعوية وتثقيفية تسلط الضوء على عدة مواضيع توزعت وفقاً لعناوين مختلفة.

وحرصت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون على مشاركة الطلاب جولتهم والترحيب بهم في القصر الجمهوري، معبّرة عن سرورها للقائهم اليوم في هذه المناسبة الوطنية وعن مدى ثقتها بهم، وهم جيل مستقبل لبنان وأمله.

وقد تميزت جولة الوفود الطلابية هذه السنة عن غيرها من السنوات الماضية، بنشاطاتها المتنوعة وبمشاركة المجتمع المدني عبر عدة جمعيات ومؤسسات، اضافة الى الحرص على تنفيذ مبدأ الاندماج لذوي الحاجات الخاصة، كما على استقبال أكبر عدد من الطلاب من فئات عمرية عدة ومن مختلف المدارس والجمعيات اللبنانية.

ومنذ التاسعة صباحاً، بدأت الوفود الطلابية بالتقاطر الى قصر بعبدا، وتوزع الطلاب بين قاعتي" 25 أيار" و"22 تشرين"، حيث شاركوا في نشاطات تأتي ضمن عشرة عناوين وهي: حب الوطن، أخلاقيات وآداب التصرف، مكافحة الاستقواء، القطاع العام، حماية الطبيعة والحيوانات،المساواة بين المرأة والرجل،الاندماج،الوقاية من الادمان بمختلف انواعه(التدخين، المخدرات، الادمان الرقمي...) روح القيادة والذكاء العاطفي.

وكانت هذه النشاطات بمثابة ورش عمل للطلاب تعرفوا من خلالها على مميزات لبنان وضرورة تنمية حب الوطن ومفهوم المواطنة لديهم، كما على دور مختلف السلطات وعملها والتعاون في ما بينها، وعلى عدة مبادئ وأفكار تمكنهم من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم وتساعدهم على بناء شخصيتهم وحماية انفسهم عبر تعزيز الفكر النقدي لديهم وتقبل الآخر وضرورة التكاتف والتعاطف، إضافة الى كيفية تمكين قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا مواطنين فاعلين مهيئين لسوق العمل.



وخلال زيارتهم لقاعة مجلس الوزراء، تحدث بعض الطلاب معبرين عن فرحتهم لكونهم يزورون القصر الجمهوري للمرة الاولى، شاكرين للرئيس عون وللسيدة الاولى فتح ابواب القصر امام الطلاب مؤكدين محبتهم الكبيرة للبنان. وألقى البعض الآخر كلمات أعربوا فيها عن آمالهم بتحسين الاوضاع الاقتصادية، ومعالجة القضايا المعيشية والحياتية وتأمين الكهرباء وحل أزمتي النفايات والتلوث. وجرى في كل محطة من محطات الجولة التقاط الصور التذكارية للوفود الذين أنشدوا النشيد الوطني وقصائد وطنية ملوّحين بالاعلام اللبنانية التي وزعت عليهم عند وصولهم الى بهو القصر.

وشاركت ايضاً في النشاطات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، حيث جالت رئيستها السيدة كلودين عون روكز على مختلف المحطات والمشاركين فيها، واطلعت منهم على برامجهم وأهدافهم وطريقة عملهم، قبل ان تُلتقط لهم الصور التذكارية.

وفي ختام جولة كل فئة من الطلاب، خرج رئيس الجمهورية من مكتبه للقائهم، مرحّباً بهم. ومن ثم تم التقاط الصور التذكارية للوفود الطلابية مع الرئيس عون واللبنانية الاولى.



واهم الجمعيات والمؤسسات التي اقامت النشاطات هي:Kidproof، Teach for Lebanon ، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تجمّع أم النور، جمعية Arcenciel، جمعية Animals Lebanon ، Swiftshift،جمعية eti ، جمعية LOYAC، مارك بيروتي من مؤسسة "Nature" ، جامعة سيدة اللويزة NDU ، وجمعية Live Love Lebanon.

أما المدارس اللبنانية التي شاركت في اليوم الاول من نشاط الاستقلال فهي:مدرسة ميلانكتون هايك ارسلانيان- مزهر انطلياس، مدرسة سيدة اللويزة ذوق مصبح، المدرسة الانجيلية للمكفوفين والتربية المختصة-الاشرفية، ثانوية رفيق الحريري، ثانوية القبيات الرسمية للبنات، مدرسة المربّية سعاد المصري الرسمية للبنات_ طرابلس، جمعية بيت المعمور، جمعية مزهر، مدرسة الفنون الاتجيلية الوطنية للبنات والبنين في صيدا، مدرسة مار يوسف لراهبات العائلة المقدسة المارونية- مزرعة يشوع، مدرسة سيدة لورد للإخوة المريميين-جبيل عمشيت، غلوبال هاي سكول -الشويفات، مدرسة معهد تولوز.