عشرة الاف يعتصمون امام شركة كهرباء زحلة، نعم للتمديد ولا عودة الى العتمة. نكد: سأبقى في خدمتكم 24 \24

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احتشدت زحلة وقرى البقاع الاوسط في مشهد لم يعرفه هذا القضاء من قبل ،وتجمع اكثر من عشرة الاف شخص على اختلاف توجهاتهم الطائفية والمذهبية والسياسية والحزبية وتوحدوا على رفع العلم اللبناني رافعين الصوت الى مجلس النواب لضرورة التمديد سنتان لامتياز شركة كهرباء زحلة.

الخوف من خسارة النور والعودة الى العتمة دفع كل القوى السياسية والاهلية والحزبية الى الوقوف مع مشروع قانون التمديد لامتياز كهرباء زحلة.

وشارك في الاعتصام كل من المطارنة عصام درويش،جوزف معوض،انطونيوس الصوري وبولس سفر،الشيخ مروان الميس ممثلا المفتي خليل الميس ،الشيخ حسن الفوعاني من دار الافتاء الجعفري و ميشيلين عقيص ممثلة النائب جورج عقيص وحضر النواب السابقين طوني ابو خاطر،ايلي ماروني وشانت جنجنيان وممثل عن النائب السابق نقولا فتوش ورئيسة الكتلة الشعبية مريام سكاف و رؤوساء البلديات و مخاتير زحلة و القضاء ووفود من النقابات والهيئات الاقتصادية و جمعيات التجار و الهيئات الاجتماعية وادارات الثانويات والمدارس وعدد كبير من الرهبان والاباء .

بدوره اكد المطران عصام درويش باسم اساقفة زحلة والبقاع على ان الاساقفة هم اول من وقف الى جانب مشروع بقاء كهرباء زحلة.

وشدد المطران درويش الى ان الرئيس ميشال عون لن يسمح بالعتمة في زحلة وقرى قضائها وسيبقى النور قائما بحسب ما اكد لي في لقائي معه منذ يومين ، وكذلك الرئيس نبيه بري اكد وقوفه الى جانب مشروع كهرباء زحلة و الرئيس سعد الحريري في اتصال هاتفي منذ فترة.

اضاف المطران درويش " نطلب من الدولة ان تمدد لكهرباء زحلة والدولة يعني الام والاب والوالدين لايضعان شروط حتى يتم تجديد الكهرباء والشروط تناقش بعد التمديد في غرفة مقفلة بين المؤسسة وختم درويش قائلا منذ 100 سنة اعلن لبنان الكبير من زحلة ونعلن اليوم ان زحلة ستبقى قلب لبنان ومبروك لاسعد نكد ومبروك لكهرباء زحلة ومبروك للبقاع.



وكان الاعتصام قد استهل بالنشيد الوطني اللبناني الى كلمة لجنة المتابعة القاها يوسف الزرزور وجاء فيها اننا اليوم بإسم الهيئة الزحلية لمتابعة موضوع الكهرباء 24/24 التي تنادى اعضاؤها بشكل عفوي وبإندفاع زحلي ووطني وباتت اليوم حركة شعبية مطلبية تضم بمشاركتكم جميع الفاعليات الإجتماعية والدينية والتربوية والرياضية والشبابية والإعلامية وهيئات المجتمع المدني والهيئات الإقتصادية والنقابية وجمعيات التجار.

نكرر نداءنا الصارخ الى الرؤوساء الثلاثة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون و دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري و النواب ممثلي الأمة و تزامناً مع اعتصامنا هذا وعقد مجلسكم الكريم جلسته التشريعية ،نرفعه اليكم جميعاً كتاب حب وحق من زحلة مدينة السلام والحوار والإنفتاح والوحدة الوطنية، وبإسم زحلة قلب لبنان وقرى القضاء، وزحلة بلاد الإغتراب والإنتشار: نطلب منكم ان تبقى زحلة وجوارها مضاءةً، منورةً، مشعةً بأنوارها وبكهربائها، بتجربتها الناجحة وتعميمها على وطننا الحبيب لبنان، وأن تبقى شركة كهرباء زحلة تضيء زحلة والجوار.

والقى الشيخ حسن الفوعاني كلمة قال فيها بإسمكم وبإسم اهلنا في قضاء زحلة نطالب بتمديد الإمتياز لشركة كهرباء زحلة 24/24 ونناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والمجلس النيابي مجتمعاً بالموافقة على تمديد الإمتياز لأن كهرباء زحلة ضرورة خصوصاً في ظل الظلمة التي تعمّ لبنان، علماً ان بناء معامل انتاج اضافية تؤمن التغذية التي يحتاج اليها الشعب اللبناني يحتاج الى ثلاث سنوات .

الشيخ مروان الميس قال نقف اليوم وإياكم من أجل المطالبة بإستمرار شركة كهرباء زحلة وتجديد الثقة والإمتياز لها ولإدارتها التي عرفت بمهنيتها وتقنيتها وحرفيتها المميزة بشهادة أهل المنطقة بأكملها حيث تمكنت من توفير الكهرباء 24\24 ساعة لقرى ومناطق البقاع وفي الوقت الذي كنا نأمل أن تلقى هذه الجهود التقدير والتشجيع، يؤسفنا أن نسمع بعض الأصوات التي أعلنت عن مواقف سلبية تجاه هذه الإدارة المميزة التي قدمت وما تزال أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، من هنا فإننا نعبرعن رفضنا لهذه المواقف السلبية التي لا يمكن القبول بها.

في الاعتصام اكد المهندس اسعد نكد على ان هذا الاعتصام بمشاركيه يمثلون لبنان الحلو ،كل الطوائف والاحزاب والمذاهب لهدف واحد وهو بقاء كهرباء زحلة والانارة 24\24 ،ولا علاقة لنان بالسياسة وبمعاركها انما همنا الانارة والضوء ،ومن يريد ان يصوت مع المشروع فهو يصوت لصوت الناس وشركة كهرباء زحلة برهنت منذ 100 عام بانها الى جانب الناس والناس معها واليوم بعد اربع سنوات من مشروع الانارة الكامل وكل لبنان يغرق في العتمة الا زحلة وقرى امتيازها ،،نحن لانريد ان نستمر بالقوة ولكن الناس اختارتنا وارادت بقاء كهرباء زحلة .



وانتقد نكد كيف يتم بحث موضوع كهرباء زحلة على مدى ساعتين ونصف الساعة في لجنة الطاقة ومن دون حضور ومشاركة ممثلين عن كهرباء زحلة ولم يدعنا احدا وهذا امر لم يحصل في السابق وليس له مثيلا..

وختم نكد قائلا اليوم اجتمعت كل القوى السياسية على مختلف تناقضاتهم من اجل اقرار مشروع قانون التمديد لكهرباء زحلة .