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الأفعال أقوى من الأقوال. كلام ينطبق على الورشة الإصلاحية الحقيقة العملانية التي أطلقتها إدارة كازينو لبنان. وأخيرها وليس آخرها إنجاز بناء مرآب جديد لسيارات رواد الكازينو يستوعب حوالى 350 سيارة. فقد كشفت مصادر مطلعة أن هذا المرآب من شأنه أن يوقف هدراً هائلا على مدى سنوات طويلة ،حيث كانت الإدارات السابقة تستعين بخدمته وكلفته ، إذ أن كلفة تملكه وإعاده تأهليه الإجمالية توازي كلفة إيجاره السنوي 300 ألف دولار أميركي!. وبالتالي سيتم الإستغناء خلال أيام عن عقد إيجار المرآب القديم. كما لاحظت المصادر إعادة تأهيل و توسيع طريق الكازينو عند الخروج من المبنى الرئيسي.