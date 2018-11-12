توضيح هام لوزير الاقتصاد رائد خوري‎

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يهمّ وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري توضيح ما يتداول في بعض المواقع الإخبارية التي ذكرت أنه قال "أنّ الارقام والمعطيات تشير الى اننا مقبلون على انهيار اقتصادي بعد ثلاثة اشهر اذا لم نعتمد خطة طوارئ انقاذيّة لدعم القطاعات المنتج"

للتوضيح، فقد أشار الوزير خوري إلى "أنّنا لم نتعدّى الخط الأحمر بعد ونملك كل المقوّمات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، فوضع لبنان غير محكم بالانهيار إنّما الطريقة التي نعمل على أساسها قد تؤدي إلى الانهيار إذا لم نبدأ بتطبيق خطّة اقتصادية وطنية "ماكينزي" خلال 3 أشهر وإلا ذاهبون نحو المجهول في الاقتصاد اللبناني"