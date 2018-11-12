كنعان عن بند الدواء: مسؤولية وزارة المال تحديد التمويل وكانت ممثلة في النقاشات

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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان اللجنة وخلال مناقشة فتح اعتماد اضافي بقيمة ٧٥ مليار للدواء طلبت من الوزارة تزويدها بالتفاصيل والايضاحات المناسبة وقد قامت الوزارة بذلك.

و ردا على سؤال وزير المال عن كيفية تأمين التمويل احاب كنعان " هذه مسؤولية وزارة المالية، وهي كانت ممثلة في جلسات لجنة المال التي نوقش فيها الاقتراح".

واكد كنعان ان هناك ثقافة يجب ان تتبدل لناحية احترام الموازنة والقوانين، وهذه الثقافة يجب ان تتبدل على مستوى السلطة التنفيذية، ليتمكن المجلس النيابي من المحاسبة.

وذكّر كنعان بأن ابواب التوفير متوافرة وقد حددتها ٣٧ توصية اصلاحية صادرة عن لجنة المال وقال " حبذا لو ان عددا من الزملاء النواب ترجموا خطاباتهم الاصلاحية بالتصويت على هذه التوصيات، لكنا وفرنا الكثير".