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زياد أسود من ملبورن: إن لم يتمكن العماد ميشال عون في هذا العهد من إنقاذ الوضع لن يكون لنا لبنان الذي نحلم به

12
NOVEMBER
2018
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تجمع الأحد ١١ نوفمبر ٢٠١٨ مئات من اللبنانيين المقيمين في مدينة ملبورن-أوستراليا في حديقة Edwardes Lake للإحتفال بالعيد ال٧٥ للإستقلال اللبناني. نظّم الحفل شباب التيار الوطني الحرّ هيئة ملبورن الّذين اعتادوا تنظيمه منذ العام ١٩٨٩.

حضر الحفل سعادة النائب زياد أسود وزوجته السيدة لميا اسود، قنصل ملبورن العام الدكتور زياد عيتاني، السناتور الفيدرالي بالحكومة الاسترالية الصديقة كيمبرلي كيتشن والنائب خليل عيدي في ملبورن استراليا، حركة الاستقلال، الحزب السوري القومي، حزب الله، جمعية المشاريع الإسلامية، حزب الشيوعي اللبناني، نادي شباب زغرتا، ووفد من هيئة التيار الوطني الحرّ في كانبيرا برئاسة نخلة عون.

وكان لأسود كلمة لافتة وواضحة شملت مواضيع عدّة أجابت بشكلٍ أو بآخر على تساؤلات البعض في الآونة الأخيرة. وفي جرأته المعهودة وبأعلى صوت شدّد أسود على أنّه لا يمكن قبول أخذ لبنان الى متاهات فقال:" لن نقبل ان نكون منبعًا للارهاب، ولن نقبل بأن يكون هناك مسّ بأي شخصية وطنية من قبل أي دولة أينما كانت." لافتاً بأنّه علينا ان نعي انها آخر فرصة وآخر ركن وآخر برنامج إصلاحي في الدولة وشدّد قائلاً:"إن لم يتمكن العماد ميشال عون في هذا العهد من إنقاذ الوضع لن يكون لنا لبنان الذي نحلم به". وتابع :" الحرب كبيرة في وجهنا وكذلك محاولات محاصرتنا، وهناك خلايا جديدة تعمل ليلا نهارا من خلال سفارات من اجل تحطيم آخر فرصة لبناء دولة وآخر فرصة باستعادة ما اضعناه خلال اربعين عاما عبر تحطيم صورة الرئيس القوي العماد ميشال عون والعهد القوي والبداية الجديدة لبناء دولة".ولفت النائب أسود أنّه لا يمكن بناء لبنان من دون قضاء جدي واحترام المؤسسات الدستورية والرقابية والمجالس، فبالعقل الميليشياوي لا يمكن التقدّم الى الأمام.

وتابع بموضوع الفساد:"انا واحد ممن اختبروا ملفات الفساد عبر تسلّمي لجنة مكافحة الفساد، وما نراه يوميا، من هدر المال العام لاجل الزعماء والاقطاعيات والطوائف على حسابنا جميعا، يدفعنا الى القول بكل فخر ان "الاوادم" من كل الطوائف سيواجهون "الزعران" ".
وختم شاكراً الحضور على دعمهم ومحبتهم واعداً إياهم البقاء على الوعد والعهد والإستمرار بمحاربة الفساد مهما بلغت الصعوبات و التحديات والتضحيات حتّى تأمين ما هو من الواجب تقديمه لأنّه:" من مسؤوليتنا”.

شكر أعضاءالتيار الوطني الحرّ- ملبورن النائب أسود على عمله مع الرئيس العماد ميشال عون وتكتّل لبنان القوي والتيار الوطني الحرّ ورئيسه معالي الوزير جبران باسيل في سبيل تحقيق آمال المنتشرين بغدٍ أفضل وحرصهم على محاربة الفساد في البلاد.

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