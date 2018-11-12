مصادر الحريري: سيضع الرئيس المكلّف غداً النقاط على الحروف الحكومية

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في تقدير مصادر تيّار «المستقبل» لصحيفة اللواء، فانه يُرجَح أن يقول الرئيس الحريري في مؤتمره الصحفي غداً عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر غد الثلاثاء في بيت الوسط، كلمة الفصل ويضع النقاط على الحروف، في كل ما أثاره كلام السيّد نصر الله أمس الأوّل من تداعيات سلبية، كما انه سيشرح حقائق الأمور المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة، في ضوء "المغالطات العديدة" التي وقع فيها الأمين العام للحزب في سياق سرده لوقائع مفاوضات تشكيل الحكومة، كما قالت المصادر.

وتابعت المصادر أن الحريري سيضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بتوزير نائب سني من 8 آذار، ومهلة الـ4 أشهر أو 5 أشهر، والخلفيات والخفايا المحيطة بعملية تشكيل الحكومة..