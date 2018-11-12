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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 12-11-2018

12
NOVEMBER
2018
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البناء

كواليس
توقعت مصادر يمنية أن تشهد الأيام الفاصلة تصاعداً في العمليات العسكرية النوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية المناهضين للتحالف السعودي الإماراتي ولم تستبعد المصادر أن تكون الصواريخ البالستية التي تستهدف الأراضي السعودية من ضمن هذا التصعيد وأن يكون مداها أبعد وأن تكون كثافتها أعلى، مضيفة أنّ نهاية هذا الشهر ستشهد فرضاً لمعادلة عسكرية تؤسّس للمفاوضات القادمة، وأنّ من فجّر معارك الحديدة سيندم

الجمهورية


لاحظت أوساط سياسية هرولة أحد الوزراء نحو خصم فريقهم في السياسة فقط لتأمين الدعم في قضية حساسة يبدو أن أصحابها قادرون على المواجهة.

اللواء


همس
سأل مرجع كبير أحد النواب الستة أمام زملائه: هل تريد أن تعمل وزيراً. فرد بالنفي، فقال له مداعباً: لماذا أنت معهم؟!
غمز
تعرّض مسؤول حزبي لإحراج ظاهر بسبب تناقض مواقفه من مسألة التعطيل الحاصل حالياً لتأليف الحكومة والتداعيات المترتبة على ذلك!
لغز
تساءل ديبلوماسي غربي عن الطرف اللبناني الذي سيتراجع عن موقفه أولاً في الأزمة الحكومية الراهنة، وكيف سيواجه قواعده الشعبية، بعدما أصبح الجميع أسرى مواقف السقوف العالية!

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