39 بنداً على جدول البرلمان… والحريري يحسم ملف الحكومة غداً

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يحسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، غداً (الثلاثاء)، الموقف من العقدة الحكومية المتمثلة بتوزير النواب المستقلين السنة، المعروفين باسم «سنة 8 آذار»، وذلك في مؤتمر صحافي يعقده في بيت الوسط يعرض خلاله للتطورات السياسية ومستجدات تشكيل الحكومة، وذلك بعد تصريحات أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله، أول من أمس (السبت)، عبر القول إنه سيساند مطلبهم «سنة وسنتين و1000 سنة وإلى قيام الساعة».



وبموازاة المراوحة في تشكيل الحكومة، تنطلق اليوم الجلسات التشريعية في البرلمان التي كان قد دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الأسبوع الماضي، وعلى جدول أعمالها 39 بنداً.



وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن امتحان أي تشكيلة حكومية ليست في التأليف بل في التآلف، وليس فقط بعرض بيانها الوزاري، وأن الامتحان الحقيقي للحكومة سيكون ماذا ستقرر في المائة يوم الأولى من عمرها ومدى استجابتها لتطبيق القوانين الإصلاحية والصادرة.

وشارك الحريري أمس في الغداء الذي أقيمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه على شرف رؤساء الدول والمسؤولين المشاركين في منتدى باريس للسلام. واستبق نواب في كتلة «المستقبل» عودة الحريري من فرنسا لاستئناف مشاورات تشكيل الحكومة بسلسلة مواقف تؤكد تأييد الكتلة لموقف الحريري الذي سيعلنه غداً. وأكد عضو الكتلة النائب وليد البعريني «التزام قرارات الكتلة برئاسة الشيخ سعد الحريري وما سيصدر عنه من مواقف بخصوص التطورات السياسية». وقال خلال لقاء تضامني مع الحريري في عكار أمس، دعا إليه البعريني بعنوان «كلنا معك»: «نحن على ثقة بأن الرئيس سعد الحريري سيغّلب المصلحة الوطنية».

وفي المقابل، صعّد نواب «سنة 8 آذار» من مواقفهم بوجه الحريري، مطالبين بتمثيلهم، إذ اعتبر عضو النائب فيصل كرامي أن ما يقال عن «عقدة سنِّية» تؤخر وتعرقل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية «ليس عقدة إلا لمن أرادها كذلك». وقال من طرابلس أمس: «هذه العقدة هي عقدة الرئيس الحريري الذي عقد اتفاقات على توزيع الحصص متجاوزاً مطلب النواب السنة المستقلين وكأنه غير موجود، فهو لم يناقش يوماً ولم يبحث فيه بجدية يوماً».



وأضاف أن «الحل واضح، وهو توزير نائب سني من نواب اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين. فلتكن هذه التجربة التي نمر بها عبرة للجميع بأن لبنان لا يقوم على الإلغاء أو الإقصاء».