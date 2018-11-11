شختورة لتضافر كل الجهود من اجل التمديد لكهرباء زحلة وتعميم نموذجها الناجح.

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مواكبةً للحراك الكهربائي الحاصل منذ فترة في البلد ، وإيماناً منه بجدوى اللامركزية الإدارية والإنمائية كونها السبيل الوحيد حالياً للنهوض بالبلد إنمائياً وإقتصاديآ ، أكد رئيس بلدية الدكوانة المحامي انطوان شختورة على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات السياسية والمدنية والإجتماعية والإقتصادية من اجل تمديد امتياز شركة كهرباء زحلة هذا المشروع الناجح والفريد في لبنان ، والذي ينير عروس البقاع والقرى المجاورة ٢٤/٢٤ ولكي يكون نموذج يعمم على كل المناطق اللبنانية ، حيث ان بلدية الدكوانة كانت السباقة في الإنفتاح والتواصل مع شركة كهرباء زحلة لإنشاء مشروعٍ شبيه في الدكوانة يكون حلاً للإنتهاء من فوضى المولدات ، ولكن القوانين اللبنانية في هذا الخصوص حالت دون الإنجاز ، وها نحن اليوم وصلنا الى النقطة الفصل . نتمنى ان يتم غداً او بعد غد اقرار مشورع قانون التمديد لإمتياز زحلة لما فية خير المدينة والبقاع ، آملين أن تعم الكهرباء ٢٤/٢٤ كل لبنان في السنوات القليلة المقبلة .