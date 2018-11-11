اهالي مفقودي الحرب ينتظرون بفارغ الصبر الجلسة التشريعية

A + A -

على البند ال19 من جدول أعمال الجلسة التشريعية تعلّق امال اهالي مفقودي الحرب، بالنسبة لهم هذا الملف هو في صلب تشريعات الضرورة، لناحية ضرورة حسم مصير المفقودين وتشكيل هيئة وطنية متخصصة مستقلة بصلاحيات واسعة..



بالفعل بغض النظر عن اهداف اعادة نشر صورة الدكتور طياح عام 1990 بعد استشهاده في ساحة العادلية، الحقيقة برزت من خلال شهادة النائب زياد اسود الذي كان مسعفاً في تلك الفترة.. وقتها اخبرنا ان الصليب الاحمر وعناصره وكل من كان شاهداً على الحرب يملكون داتا معلومات قد تساهم بكشف مصير الكثير من الفقودين نظراً لصعوبة تحديد هوية الجثث المشوّهة



تشكيل هيئة وطنية متخصصة مستقلة بصلاحيات واسعة هو ما يطالب به اهالي المفقودين كذلك إدخال آليات عملية للتنقيب عن المدافن الجماعية والخاصة وعليه يتم استحداث سجلات مركزية تساعد على تنفيذ مهمات الهيئة لادارة بنك المعلومات للحمض النووي للمفقودين. على ان يتم ابرام بروتوكول مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لما يملك من معلومات، كذلك دعوة كل من يعرف اي تفصيل عن مقابر جماعية للمساعدة..