living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجلسة التشريعية محط ترقّب: الكتل نسقت مواقفها...فكيف سيكون السيناريو غداً؟

11
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قائمة هي الجلسة التشريعية يومي الاثنين والثلثاء كما دعا اليها رئيس مجلس النواب، وبجدول اعمال يتضمّن 39 بنداً. امام الواقع الحكومي بتنا امام ضرورة التشريع لا تشريع الضرورة يعتبر بري. وإذا كان مبدأ المشاركة في التشريعية نهائياً انطلاقاً من قوانين ضرورية ولها طابع العجلة القصوى لا سيما ما يتعلق منها بمؤتمر سيدر، فإن الاسئلة تبادرت عن موقف تيار المستقبل من الجلسة بعد خطاب الامين العام لحزب الله، علماً انه كان سجل والقوات انسحابهما من الجلسة التشريعية الماضية بعد اقرار البنود المتعلقة بسيدر. 

الاتصالات التشاورية لم تتوقف، وهي تتركزّ على محاولات التفاهم على برنامج تشريع الضرورة. ما يعني ان الاتصالات قد تستمرّ وفق ما أكد مصدر قواتي، الى الدقائق الاخيرة التي تسبق انطلاق التشريعية. يرى حزب القوات ان بنوداً كثيرة مدرجة في جدول اعمال الجلسة لا تحمل طابع الضرورة على رغم اهميتها.

فهل ينسحب نواب الجمهورية القوية ويطيرون نصاب الجلسة؟ يقول المصدر القواتي عينه ان الانسحاب غير ضروري خصوصاً ان ابرز بنود الضرورة مدرجة في آخر جدول أعمال التشريعية، لكن تدابير اخرى هي قيد الدرس ومتروكة للمفاوضات.

الاشتراكي من جهته لا يحصر موقفه بتشريع الضرورة. ليس أسير مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بمؤتمر سيدر بل أسير مصالح الناس، وفق ما لفت مصدر نيابي في اللقاء الديمقراطي للـotv، ما يعني سيره بجدول اعمال التشريعية كاملاً، وإذا كان قد اعلن رفضه للبند المتعلق باعطاء كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل، إلا ان اجتماعاً بين نواب اللقاء الديمقراطي والوزير سيزار أبي خليل مرتقب قبل الجلسة التشريعية الاثنين. 

لفصل التشريع عن التشنج السياسي يدعو بري المتمسك بالحق الدستوري لعقد جلسة تشريعية.

واضحاً كان بري بتأكيده انه سيمنع تعطيل المجلس النيابي انطلاقاً من المصلحة الوطنية. وبالتالي فإن أي تأخير اضافي في تشكيل الحكومة لن يعني إلا دعوات لجلسات تشريعية متتالية.

للمفارقة فإن البنود الأساسية مدرجة في آخر جدول الاعمال. فهل يكون الحلّ بلجوء بري الى تبديل اولويات البنود التشريعية ؟ الحل الأرجح وفق ما يؤكد مصدر نيابي تابع الاتصالات مع مختلف الكتل النيابية بما يضمن التشريع والضرورة وتعبيد طريق سيدر.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout