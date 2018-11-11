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العين غداً على ساحة النجمة حيث تَنعقد الجلسة التشريعية الثانية في زمن تصريف الأعمال الحكومية، وعلى جدول اعمالِها أكثرْ من بند لن يخلو من النقاش بين الكتل المختلفة. فيما تركّزت اتصالات رئيس المجلس النيابي على تجنُّب سيناريو مشابه للجلسة الأولى، التي سُجّل فيها خروج نواب المستقبل والقوات من الجلسة.

ووفق المعلومات، فالكتل النيابية المختلفة عَقدت اجتماعات لتحديد موقفها من كل بند من البنود ال39 المطروحة، كما أن خطوط التواصل بقيت مفتوحة في ما بين الكتل المختلفة، في سياق التشاور، خصوصاً أن أكثر من بند يأتي في سياق ضرورة التشريع، انطلاقاً من الحاجات الاجتماعية والمالية والاقتصادية والانسانية.

أما حكومياً، فصحيح أن اطلالةَ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بدت قاسية وجامدة في الشكل، لكنها تركت فُتُحات للحلّ في مضمونها، ستكون مدار متابعة للولوج الى الحلول. الاشتراكي تجنّب الرد، ومصادرُه تتحدّث عن رغبة في التهدئة، فيما المستقبل يترك الموقف للرئيس المكلّف سعد الحريري الذي يعود في الساعات المقبلة الى بيروت ويُطل في مؤتمر صحافي من بيت الوسط الثلثاء. أما التيار الوطني الحر، فمستمر وفق معلومات الotv في لعب دور الاطفائي وجِسر الوصل بين مختلف القوى، حفاظاً على الاستقرار، وتأميناً لظروف الحلول.