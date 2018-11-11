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أدلى النائب ميشال ضاهر بالبيان التالي، تعليقاً على ملف الكهرباء في زحلة:

نشدد على الثوابت التالية، كي تكون المسائل واضحة أمام الرأي العام الزحلي والبقاعي :

إننا نتمسك بمطلب استمرار الكهرباء في زحلة 24/24، ونطمئن جميع المواطنين أن الكهرباء في زحلة باقية باقية باقية...

وبما أن المطلب الأساس يبقى خدمة المواطن وتوفير أمواله وأموال الدولة، وتأمين المنفعة العامة لا الخاصة، يجب أن تكون فاتورة شركة كهرباء زحلة مخفضة وليست مرتفعة كما هو الحال الآن، وهذا هو المطلب الأساس الذي رفعنا لواءه منذ أشهر.

من هنا، نشدّد على أنّ الحل يجب أن يشمل التمديد لكهرباء زحلة عبر عقدٍ تشغيلي لمدة مفتوحة حتى انتفاء الحاجة وليس لمدة سنتين فقط، وكذلك تركيب عدادين مختلفين يسمحان للمواطن بالتحكم بالإستهلاك، تحقيقاً للمنفعة العامة ولمصلحة المواطن.

إنني أتوجه بنداء إلى الجميع، مواطنين وسياسيين وقادة رأي عام ورجال دين، لوضع مصلحة المواطن ومنفعته فوق كل اعتبار.

ونؤكد أنّ طرحنا هذا يأتي انسجاماً مع ما كنا أعلناه قبل أشهر، وهو نابع من التزامنا الخدمة العامة وواجباتنا كنائب عن دائرة زحلة في الحفاظ على حقوق المواطن وخزينة الدولة.