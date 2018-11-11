وليد الأشقر : الحكومة ستبصر النور في فترة غير بعيدة

A + A -

أكد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر أن الحكومة ستبصر النور في فترة غير بعيدة. واعتبر في مداخلة له عبر قناة اللؤلؤة الفضائية أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالأمس ترك فتحات للحل سيحاول من خلالها التيار الوطني الحر لعب دور الاطفائي ما بين تيار المستقبل وحزب الله.



وتابع قائلاً أن هناك مساعٍ جدية بدأها الوزير جبران باسيل على خط ايجاد المخرج اللائق الذي يرضي الجميع ويساهم في ولادة الحكومة، مضيفاً أن الرئيس العماد ميشال عون استمع لوجهة نظر النواب السنة المستقلين وهو يتابع مع الرئيس المكلف آخر المستجدات على هذا الصعيد.

وأعرب في ختام مداخلته عن أمله في أن يحمل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الحريري الثلاثاء المقبل أجواءً ايجابية تؤسسس لولادة قريبة للحكومة.