"حركة الاستقلال" تعلن فوزها وحلفاءها في نقابة محامي طرابلس

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صدر عن "حركة الاستقلال" البيان الآتي:

تهنئ "حركة الاستقلال" مرشحها الفائز إلى عضوية نقابة المحامين في طرابلس المحامي يوسف الدويهي، كما تهنئ تيار المستقبل بفوز مرشحه المحامي محمد المراد إلى منصب النقيب. كما تتوجه بالشكر الى الرفاق المحامين في "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل"، إضافة الى كل المحامين من مختلف المكاتب والأطياف السياسية الذين دعمونا، وخصوصاً محامو حزب "الكتائب اللبنانية" ومحامو الجماعة الإسلامية واتحاد الحقوقيين، ومحامو "تجمّع الإصلاح"، والمحامون المؤيدون للواء أشرف ريفي ودولة الرئيس فريد مكاري، على الجهد الذي بذلوه في هذه المعركة النقابية، والتي سعى فيها تحالف "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"حركة الاستقلال" إلى التأكيد على التنوّع والتعددية والشراكة في نقابة محامي طرابلس، والتي سنسعى جميعاً إلى تعميمها على مختلف النقابات لتكون نموذجا للتفاعل النقابي على صعيد الشمال.

كما نتعهد بالمضي قدماً في دعم المشروع الإصلاحي في نقابة المحامين لما فيه خير النقابة والمحامين في الشمال خصوصاً وفي لبنان عموماً.