ريفي يتحدث عن " 7 ايار سياسي"!

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إعتبر اشرف ريفي ان ما قاله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "أبعد من مجرد تفاوض لتحسين الشروط في تشكيل الحكومة، بل هو فرض وصاية على المؤسسات الدستورية، وتعطيل للدستور بقوة السلاح والترهيب، والمعني الاول بهذا الكلام الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والمجلس النيابي رئيساً واعضاء، فضلاً عن ان في كلامه الكثير من الفوقية والغطرسة والاستكبار، اذ لم يسبق ان خاطب اي شخص في لبنان المرجعيات الدينية والسياسية لا بل اللبنانيين بهذه اللغة التي لا تنتمي الى اي سلوك حسن".

واضاف: " قلت سابقاً أن "حزب الله" يحضّر لـ7 ايار حكومي، وها هو اليوم ينفذ 7 ايار سياسي ووطني، فيعطل ما تبقى من مؤسسات ويصادر ما تبقى من استقلالية قرار للبنان، لصالح وصاية ايران واستراتيجيتها المخربة في العالم العربي، فإيران تدمر كل دولة تسيطر عليها".

واعتبر ريفي ان "قرار نصرالله توزير سنّة 8 آذار هو استكمال مشروع الانقلاب على نهج رفيق الحريري، فالسنّة بأغلبيتهم قالوا نعم للبنان اولاً ولمشروع رفيق الحريري الذي يؤمن بلبنان وطناً عربياً ونموذجاً للعيش المشترك وواحة للاعتدال، ومنارة اقتصادية في المنطقة"، و"حزب الله" يريد اليوم من إشراك بعض الواجهات السياسية في الحكم التي تختبئ خلفها الممانعة، والمشروع الفارسي، تزوير ارادة الطائفة السنية وتوجهها اللبناني والعربي.

وحزب الله يعتبر انه آن الأوان لممارسة وصايته الواضحة على الجميع، وهذا ينذر بخطر دخول لبنان في عصر ظلامي وندعو كل القوى الى الوقوف بوجه هذه الوصاية التي ستغير وجه لبنان ان نجحت في فرض هيمنتها".

ودعا ريفي الرئيس عون الى "عدم تحويل موقع الرئاسة الاولى الى مجرد وسيط بين الدويلة والاطراف السياسية الاخرى، فرئيس الجمهورية هو الساهر على الدستور ولا يجوز وضع الرأس في الرمال أمام خطر انقلاب ميليشياوي يتهدد لبنان الدولة والمؤسسات".