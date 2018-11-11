حمدان: ندعو الفصائل الفلسطينية الى اللحمة من اجل العودة الى فلسطين

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شدد امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان خلال مشاركته بالمسيرة الشعبية المركزية في الذكرى ال١٤ لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في مخيم برج البراجنة على الامور التالية:

اولاً: دعوة كل الفصائل والقوى المناضلة الفلسطينية إلى اللحمة في منظمة التحرير الفلسطينية الحافظة لحقنا جميعاً في النضال من أجل العودة الكاملة إلى أرض فلسطين الحبيبة.



ثانياً: نتوجه بكل الحب والتقدير إلى أهلنا في مخيمات الشتات الذين أسقطوا كل مشاريع الفتنة لفرض الصراعات الداخلية الثانوية من أجل أن تفقد مخيمات الشتات عنوانها الرئيسي هو حق العودة الى فلسطين.



وعلى جميع مكوّنات أهلنا الفلسطينيين في المخيمات أن يكونوا صفاً واحداً في فضح بؤر التخريب والارهاب في داخل المخيمات كي لا يسمح لاي كان سواء في داخل المخيمات او خارجها من استغلال بعض اهلنا الفلسطينيين لتهديد الامن الوطني اللبناني.



ثالثاً: نتوجه الى المسؤولين الرسميين من كل أطياف المجتمع السياسي اللبناني كي يبادروا بإعطاء أهلنا الفلسطينيين في المخيمات على ارض لبنان حقهم في العمل والتملك والتوريث مع التأكيد بأن كل ابناء فلسطين في مخيمات الشتات وفي المهاجر لن يتخلوا عن العودة الى ارضهم الفلسطينية ولو بعد حين ولن يستطيع احد في الكون كله ان يفرض عليهم توطيناً في أي بقعة من بقاع العالم.



ومن هنا من تراب مقابر شهدائكم، من زواريب مخيماتكم ومن آلامكم ومن آمالكم تعلمنا النضال والكفاح والمقاومة منكم ايها الفدائيون أنتم يا أشرف الناس ويا أعز الناس يا أبناء المخيمات مخيمات الشتات الفلسطيني كنتم وكنا أبداً الأوفياء الذين ما خانوا ولا هانوا من أجل أن تبقى فلسطيننا حرة حرة حرة عربية ..

يريدون اذلالكم و اخضاعكم من أجل حرمانكم من أقل مقومات العيش الكريم للانسان ..

لكننا نعلم تماماً عنصريتهم ستدفن وان حقوقكم ستنالونها ليس فقط على ارض لبنان انما على ارض فلسطين ستسعيدونها كاملة بإذن الله..

يرونها بعيدة ونراها اقرب من القريب ..



يحاولون ربيعاً عربياً أصبح صقيعاً خاوياً ..

وصفقة عصر ركيزتها إمارة ساقطة ودويلات دينية منافقة لاستقبال يهودية اسرائيل على أرض فلسطين،وعربان يهرولون إلى أرض السلام الوهمية والمقولة الخالدة والتاريخية لابو عمار الى هؤلاء العربان يوم اشتدت المعركة على ارض لبنان "اريد سيوفكم ولا اريد كلامكم".

وليخسأ الخاسئون من أول الزمان إلى آخره، فهم يعلمون ولا يفقهون من أنتم ..



أنتم شعب الجبارين أنتم رجال الفتح أنتم عاصفة على العاتي أنتم اشبال وزهرات ابو عمار ..

انتم الذي كلفكم ياسر عرفات بدعوسة صفقة العصر وصقيعهم العربي من اجل ان تبقى شعلة الكفاح وهاجة من اجل تحرير فلسطين كل فلسطين وقدسها الشريف ..

سلام عليك .. سلام على روحك الطاهرة الهائمة فوق ربى فلسطيننا ..



وانت تغادر هذا الوجود وتترك دم الشهداء للعاصفة، ويقضي شهداء الاقصى عهد ووعد ..

فلسطين حرة عربية والقدس عاصمتها الابدية وباب الجنة الى ما بعد الابد ابو عمار يا ضميرنا وعاصفتنا وفتحنا المبين .. دمت حراً