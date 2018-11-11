بالصورة : "سد بوزك .. لأ إنت سد بوزك"! ماذا حصل مع الوزير؟!

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كشف مراسل قناة العالم ومدير مكتبها في دمشق حسين مرتضى معلومات عن اشكال وقع مع الوزير بو فاعور وفي التفاصيل :"خلافات ومشادات بين الوزير ابو فاعور وانصار الاشتراكي في بلدة العقبة بجبل لبنان ! وشتم بين الطرفين . الوزير ابو فاعور لاحد الاشخاص :سد بوزك ،مما اضطر احدهم للرد على ابو فاعور : انت سد بوزك واطلع من العقبة ، ذلك بحضور النائب تيمور جنبلاط مما ادى الى انزعاجه ومغادرته."