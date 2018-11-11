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المرج تعتصم دعما لتمديد مفتوح لكهرباء زحلة وعلى النواب ان يصغوا لمطالب الاهالي تواصلت الاعتصامات المؤيدة لبقاء كهرباء زحلة وآخر البلدات ما شهدته بلدة المرج من تجمع حاشد في ساحة البلدة ورفع المحتجون يافطات طالبت بالتمديد لكهرباء زحلة مع يافطات رفضت العودة الى العتمة والظلمة. وتخلل الاعتصام رفع توصية الى كل نواب البقاع للمضي بالتوقيع على مشروع قانون التمديد لكهرباء زحلة مؤكدين بان التمديد يجب ان يكون مفتوحا حتى تعمل الدولة على تامين الكهرباء على مدار الساعة كما عملت ولازالت شركة كهرباء زحلة.



امام البلدة الشيخ خالد كنعان طالب بالوقوف الى جانب الحق الذي تمثله كهرباء زحلة التي يسجل لها بانها شطبت العتمة وانارت قرانا ومنازلنا في ظل العتمة والظلام ومافيا المولدات التي باتت اقوى من كل الدولة واجهزتها. واكد كنعان بان الاهالي سيعملون على منع المساس بكهرباء زحلة ولن يسمحوا الا ببقاء كهرباء زحلة.



رئيس البلدية منور الجراح اكد بان كهرباء زحلة وحدها انارت طرقاتنا ومنازلنا واراحتنا من مافيا المولدات التي لطالما تحكمت برقاب الناس وارزاقهم ونحن لن نسمح بالعودة الى الوراء وسنكون الى جانب كهرباء زحلة وسنشارك بتحرك الاهالي وسنواصل حراكنا لاجل عائلاتنا وحياتنا وليس لامر اخر.