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'ولعت' بين نانسي السبع ومي شدياق والسبب : السيد حسن !

11
NOVEMBER
2018
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علقت مي شدياق على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بمناسبة "يوم الشهيد"، فقالت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر":

"إتّقِ الله يا سيّد
الناس يئنّون من الجوع وسوء الأحوال
ألم تستوعب بعد أن أسلوبك لا ينفع
الهيكل لن ينهار على رأس فريق دون الآخر
كلما أردت التصعيد تعود لتهدد بالعددية وإعادة النظر بالصيغة عنجهية واستكبار
لن تنجح في اعادة عقارب الساعة لزمن الوصاية
لن تنجح في ابتزاننا
#ظبِّط_أسلوبك".

من جهتها، علقت الاعلامية في قناة "الجديد" نانسي السبع على تغريدة شدياق، فقالت على "تويتر": "حكومة الوحدة الوطنية في أبهى حللها. @مي_شدياق تدخل غينيس كأسرع #وزيرة_سابقة".

لترد شدياق على السبع، قائلة: "بفتكر عم تتسرّعي شوي عزيزتي. الموضوع من يعطّل وليس من يشير الى المعطِّل. بعدنا بلد حريات بعد ما رجعنا بلد دكتاتوري".

لتعود السبع وترد على رد شدياق، بالقول: "مجرّد تويت صديقتي لا بيقدِّم ولا بيوزِّر".


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