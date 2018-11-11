اساقفة زحلة والبقاع نعم للتمديد لكهرباء زحلة و للمشاركة في الاعتصام.

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اصدر اساقفة زحلة والبقاع بيانا مؤيدا لحراك هيئة المتابعة لملف كهرباء زحلة وطالبوا الزحليين والبقاعيين بالمشاركة امام الشركة يوم الاثنين للمطالبة بالتمديد لامتياز كهرباء زحلة. وقال البيان تضامنًا منا مع أبنائنا في زحلة والمنطقة ورغبة منّا في المحافظة على إنجاز الكهرباء 24/24 الذي تحقق بفضل شركة كهرباء زحلة فإننا ندعوكم إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام الاثنين المقبل عند الساعة 11:00 أمام شركة كهرباء زحلة لمطالبة الدولة بتجديد الامتياز إيمانًا منّا بحقّ أبنائنا في العيش الكريم وعدم الرجوع إلى الوراء في كلّ ما تمّ تحقيقه على صعيد الخدمات في هذا المجال.