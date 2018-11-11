بعد أيام على مغادرته صيدا مقتل شاب لبناني في السويد

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لم يكن الشاب مصطفى أحمد البابا يعرف أن زيارته لمدينته صيدا نهاية الأسبوع الماضي ستكون الأخيرة له حياً، وأنه سيقضي بعد أيام قليلة في بلاد بعيدة.. هي الضريبة التي يدفعها اللبناني المغترب في أحيان كثيرة من حياته ثمناً للسعي وراء العيش الكريم والمستقبل الأفضل لأولاده.



فقد تبلغت عائلة الشاب الصيداوي مصطفى أحمد البابا (31 عاماً) خبر مقتله في السويد على يد لصوص خلال عملية سطو استهدفت المطعم الذي يعمل فيه في مدينة «اوبسالا» السويدية، من دون أن تتوافر أي تفاصيل إضافية عن هذه الجريمة التي تتواصل التحقيقات فيها من قبل السلطات السويدية بحسب ما تم إبلاغ عائلة البابا.



والمغدور البابا متأهل من لبنانية مقيمة في السويد ولهما ولدان، وهو اعتاد على التردد إلى مدينته صيدا بين فترة وأخرى، وكان زارها قبل أيام قليلة، حيث أشار بعض من التقاهم إلى أنه قام بجولته المعتادة التي يقوم بها في كل مرة يعود فيها إلى صيدا والتقى بعض الأقارب والأصدقاء مودعاً إياهم قبل مغادرته.

المصدر: المستقبل