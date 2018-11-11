فنيش: اجتزنا الصعوبات الاكبر

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وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش فتوقف عند «تحليلات كثيرة وغيوماً في الافق»، داعياً الى عدم الخوف، فقد «اجتزنا الصعوبات الاكبر وتجاوزنا التحديات الاخطر وجنبنا بلدنا تداعيات كثيرة وواجهنا مخططات دول أكبر منا بكثير ولم ينجحوا في تنفيذ ما كان يحاك لبلدنا من مشاريع فتنة». ورأى أن «هناك من لا يزال يحيك المؤامرات على مصير المنطقة ومستقبلها، ولكن بوعينا وتضحياتنا وتصدينا للخطر واستعدادنا لبذل الدماء، استطعنا ان نجنب هذا البلد السقوط، فانتقلنا به من مرحلة الخوف والخطر الى مرحلة بناء المؤسسات».

وقال: «صحيح أن هناك عقدة نأمل في أن تحل قريباً، ولا علاقة لها بأبعاد اقليمية وخارجية ولا بأي شيء آخر كما يشاع، إنها قضية داخلية تتعلق بمعيار التمثيل واحترام نتائج الانتخابات واختيار من يمثل هذه الفئة لا أكثر ولا أقل. ونأمل في حل العقدة التي ليست بمستعصية».