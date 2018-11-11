عناوين الصحف ليوم الأحد 11 تشرين الثاني 2018

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الأنباء: أمين عام حزب الله: «أتحمل المسؤولية لأني كنت أحاول أن أكون آدمياً زيادة عن اللزوم»

الحريري يتمسك برفض توزير «الوديعة السورية» ونصر الله يجدد التزامه بهم

النهار: خطاب الوصاية الفوقية لنصر الله يتحدى الجميع والحريري يرد فور عودته







الديار: أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يحدد موقفه من مفاصل الازمات :

ليعطى كل ذي حق حقه وممنوع مبدأ عزل نواب سنّة 8 اذار وهم انتُخبوا ديموقراطياً

سنبقى مع تمثيلهم سنة واثنتين والى قيام الساعة ونحن لا نريد ابدا الاطاحة بالحريري

اول ضربة اسرائيلية على لبنان سنردّ حتماً عليها بشكل حاسم وبالقوة

الحياة: عون: توطين الفلسطينيين مجزرة للعدالة وحلّ تعقيدات الحكومة يتطلب شجاعة