living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فريد بستاني لـ«الأنباء»: ابتعاد الحريري عن مسرح النزاع ضربة حريص

11
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيروت ـ زينة طبّارة-

لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد بستاني، الى ان التكتل غير معني بالعقدة السنية، ويتعامل معها انطلاقا من ان الرئيس الحريري هو المسؤول عن تأليف الحكومة، وما مناشدة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على اثر التقائه بالرئيس نبيه بري، الوزير جبران باسيل التدخل نظرا لعلاقاته الجيدة مع حزب الله، سوى خير دليل على ان التكتل يقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من الجميع، علما ان في الأفق مساعي جدية وبغاية الاهمية، قد تنتهي الى حل ينهي النزاع حول التوزير السني.

 

وردا على سؤال اكد بستاني في تصريح لـ«الأنباء» ان العقدة السنية في طريقها الى الحل، كاشفا عن مجهود ثلاثي الأقطاب مؤلف من رئيس الجمهورية وحزب الله والوزير باسيل لايجاد حل سريع يخرج التشكيلة الحكومية من النفق، وقد تبين مؤخرا ان الثلاثي المشار اليه يدرس اقتراحا جديا بتبادل الوزراء، يريح الرئيس الحريري وينهي ازمة التأليف، ما يعني من وجهة نظر بستاني ان اجتراح الحل في العقدة السنية، سيأتي من قصر بعبدا على غرار اجتراحه سابقا الحلول في العقدتين الدرزية والمسيحية.

 

واستطرادا لفت بستاني الى ان ابتعاد الحريري عن مسرح النزاع حول العقدة السنية، ضربة حريص على تخفيض التشنج وترطيب الاجواء، مع العلم ان السيد نصر الله يحرص من جهته ايضا على عدم انزلاق تأليف الحكومة الى حلقة مقفلة، وهو ما يؤكد عليه دوما من خلال اتخاذه مواقف «مبدئية» غير انفعالية، لافتا الى ان الكلام عن انسداد الأفق امام تأليف الحكومة مبالغ به، لا بل هو ضرب من ضروب سكب الزيت على النار، مؤكدا ان الأيام القليلة المقبلة ستحمل الحل المرجو من خلال وساطة اللاعب الاكبر على الساحة اللبنانية الا وهو الرئيس عون.

 

هذا، ولم ينف بستاني ان التطورات الاقليمية الاخيرة، لاسيما منها دخول العقوبات الاميركية على ايران حيز التنفيذ، وما رافقها من استعراض اللاعبين الدوليين والاقليميين لعضلاتهم على الساحة الاقليمية، اثرت سلبا على عملية التأليف رغم ان النزاع السني حول التوزير، محلي بامتياز وغير مرتبط بالتطورات الاقليمية.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout