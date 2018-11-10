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مقدمة الOTV : الكلام الكبير للسيد والموقف الواضح طوى في ثناياه مخارج وحلول

10
NOVEMBER
2018
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كانت مطالعة شاملة ومرافعة كاملة اكثر منها خطابا او موقفا للسيد حسن نصرالله اليوم . اختصر السيد في خمسين دقيقة خمسة اشهر من شد الحبال وعض الاصابع والمشاورات والمناورات والتجاذبات . باسلوب جدلي ديكارتي واضح واستياء كامن جلي ومرارة لا يخفيها من الخداع والافتراء اللذين يتعرض لهما حزب الله . اسف لانه يحاول يكون ادمي زيادة عن اللزوم . وفي هذا الكلام اشارة ورسالة الى ان الامر لن يتكرر . حدد السيد المشكلة والعقدة والمخرج والحل , شارحا مبينا مفسرا عارضا مبرهنا . انتظر اللبنانيون منذ زمن الرئيس سعد الحريري ليبق البحصة منذ عودته من السعودية فبقّها السيد اليوم بانتظار عودة الحريري من باريس . اكد السيد ان تسمية سنة 8 اذار مفخرة وليس مسخرة وان 14 اذار بنت خطابها على فتنة بين السنة والشيعة رافضا الطريقة المهينة التي تدار بها الامور ويتم بها تشكيل الحكومة من خلال عدم الاعتراف بشريحة موجودة وازنة . وان الحزب ومنذ شهر ابلغ الحريري انه لا يمشي بالحكومة من دون توزير سني حليف وطلبنا منه ان يتحدث معهم وكل ما يقال عن عقدة مفتعلة وارانب وعراقيل غير صحيح . السيد نصرالله سخّف التنظرات حول منع الرئيس عون والتيار الوطني الحر من الحصول على الثلث الضامن بالقول : الرئيس حليفنا الاستراتيجي ومنى عيننا ياخد 12 و13 والعلاقة معه استراتيحجية وراسخة واكبر مما يحاول البعض تصغيره , هازئا من الذين يتهمون الحزب تارة بالتعطيل وتارة بالامساك بالحكومة لانها حكومة الحزب طالبا منهم ان يستقروا على رأي .

 

بق السيد البحصة مع وليد جنبلاط ايضا . لم يسبق للسيد ان توجه الى جنبلاط بهذا التوسع والتسمية المباشرة . موقف علني قاسي من جنبلاط ولو بابتسامة جامدة بما يشبه رفع الغطاء , طالبا منه تظبيط الانتينات لان مش ظابطة معك يا وليد بك . هذه اللهجة ومصطلح الانتينات وهجوم جنبلاط الذي فسره الحزب بأنه دخول على خط العلاقة بين التيار والحزب , دفع بوليد جنبلاط الى الرد بهدوء وبلغة ايجابية تصالحية على السيد عبر تويتر . صحيح ان القوات اللبنانية لم تؤيد علنا موقف الرئيس سعد الحريري مثلما كان موقف التيار والاشتراكي لكن السيد طالبها بارجاء اي كلام من قبلها عن التاخير الى خمسة اشهر - هي فترة التعطيل الذي تسببت بها مطالبها الوزارية _ والا عدّ ذلك اعتداء على شريحة لبنانية . السيد الذي اكد انه لا يريد تطفيش رئيس الحكومة طالبه وقبل كل شيء بوقف التحريض وتحريك الخطاب الطائفي في الشارع والسياسة ومن ثم بايجاد حل ومخرج هو وحده مسؤول عنه بنظر السيد وليس حزب الله او رئيس الجمهورية بل بينه وبين النواب السنة الستة الذين شدد واكد السيد انه سيبقى معهم سنة وسنتين والف سنة وحتى قيام الساعة لانهم ليسوا فقط يمثلون ناخبيهم بل لانهم يمثلون سنة 8 اذار الذين وقفوا مع المقاومة في احلك الظروف ولم يغيروا خطهم السياسي .

 

الكلام الكبير للسيد والموقف الواضح طوى في ثناياه مخارج وحلول عندما قال السيد ان الموضوع بالنسبة الينا هو بالدرجة الاولى اخلاقي وان ما يقبل به النواب الستة نقبل به ونسلم به ولعل الكلام الابرز والاكثر دلالة للسيد هو ما قاله في الدقائق الثلاث الاخيرة عندما فتح نافذة للحل بسحب المسألة من عند الرئيس والحزب ووضعها بعهدة الحريري والنواب المعنيين : اما وزير من السنة او مقرب منهم يسمونه هم . على امل ان تتشكل الحكومة التي قصفها السيد نصرالله بسؤال من العيار الثقيل : هل ستكون حكومة انقاذ ام مشاريع نهب جديدة ؟؟

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