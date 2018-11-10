والد الطفل المرحوم مارون قزي يلتحق به في السماء

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9 اشهر على الرحيل المرّ كانت كافية ليرتب يوسف القزي اوراقه الدنيوية ويستعداد للانتقال الاكبر ، فهذا الاب الذي عاش الالم على فراق نجله وتكبد طوال 15 عاما مر تأمين العلاج له كفاه ان ابنه بات في احضان الربحتى يستريح .

فقد نعت الصفحة الرسمية على الفايسبوك للطفل الذي عرف بمقولته الشهيرة " معكم مارون قزي مباشرةً" والده يوسف، ونشر القيمون على الصفحة صورة للأب وابنه مرفقة بتعليق: "الله يرحمك يوسف القزي حبيبي نفسك بالسما المسيح قام... صرت مباشرة مع مارون... واجتمعا مجدداً".

مؤثرة اتت الكلمات ، وقوي هو وقع الخبر الذي تداوله اللبنانيون وتناقلوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين سبقوا وواكبوا مشوار مارون القزي في العلاج من مرض عضال في الدم ينتج نقصاً بفبركة الدم في الجسم .

انها مفاجآت الحياة ... مارون ويوسف القزي التقيا اخير بعد فراق استمر من ااذار الماضي ... هذه المرة اللقاء سيطول ولن يفرق ما بينهما حتى شيطان الموت .