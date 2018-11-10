توقيف شخص أقدم على نشل مواطن بعد ان اعتدى عليه بالضرب.

A + A -

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

بتاريخ 8/11/2018 أقدم كل من: ا. ج. (مواليد عام 1999، سوري) _ و: م. م. (مواليد عام 1998، سوري) على ضرب المدعو: ع. ا. (مواليد عام 1972، لبناني)، ونشل محفظته اليدوية وبداخلها أوراق ثبوتية ومبلغ 900 ألف ل.ل. وهاتف خلوي.

بعد نحو 20 دقيقة من هذه العملية تمكنت دورية من فصيلة الاشرفية بعد التنسيق مع غرفة عمليات شرطة بيروت بمؤازرة دورية من مفرزة استقصاء بيروت ودورية من فوج الطوارئ، من توقيف الأول.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف شريكه.