أرسلان يتصل بالرئيس الأسد شاكراً متابعته الشخصية لتحرير مختطفي السويداء

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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني أن رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان قد أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد، شكره خلاله على جهوده ومتابعته الشخصية مع الجيش العربي السوري لتحرير جميع المخطوفين من أبناء طائفة الموحدين الدروز في السويداء، من تنظيم داعش الإرهابي.



كما أكد أرسلان للرئيس الأسد أن جميع الدروز في سورية هم كباقي السوريين بحماية الدولة السورية والجيش السوري بقيادته الحكيمة، وأن خيار الدروز الثابت والواضح منذ اللحظة الأولى لا يمكن أن يتغيّر أو يتبدل مهما تغيّرت الظروف والأوضاع.