لمن توجه السيد حسن نصرالله بجملة : "زبط انتيناتك" ؟!

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توجّه الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصراللّه خلال كلمته في "يوم الشهيد"، لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السّابق وليد جنبلاط بالقول:"زبط انتيناتك يا وليد بك لانها مش زابطة معك، بقيتَ 4 أشهر تؤخر في عملية تشكيل الحكومة ولا يحق لك الحديث عن التأخير اليوم".

كلام نصراللّه جاء في سياق الملفّ الحكوميّ والإتهامات التي تطاول حزب الله بتأخير وعرقلة عمليّة تشكيل الحكومة ومن ضمنها تلك التي تصدر عن النائب السّابق وليد جنبلاط، فتابع الأمين العام، بتوجيه سؤال الى جنبلاط والحزب التقدميّ الاشتراكي جاء فيه:"من أين أتيتما بالحديث عن ان إيران تريد معاقبتكما بتأخير تشكيل الحكومة؟ هل كانت سوريا أو إيران تعرقل على المدى الأشهر الخمسة السابقة؟.