بالصور: بعد أشهر على وفاة الطفل مارون قزي... والده يفارق الحياة

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لم يمرّ أكثر من 9 أشهر على وفاة الطفل مارون قزي الذي شغل مواقع التواصل الإجتماعي بخفة دمه وظرافته، حتّى التحق يوسف القزي بابنه الذي رافقه طيلة فترة مرضه ليصبح بعد أشهر قليلة إلى جواره.

فقد نعت الصفحة الرسمية على الفايسبوك للطفل الذي عرف بمقولته الشهيرة " معكم مارون قزي مباشرةً" والده يوسف، ونشر القيمون على الصفحة صورة للأب وابنه مرفقة بتعليق: "الله يرحمك يوسف القزي حبيبي نفسك بالسما المسيح قام... صرت مباشرة مع مارون... واجتمعا مجدداً".

يذكر أن الطفل مارون توفي في آذار الماضي عن عمر 15 عاماً بعد صراعٍ مع مرض عضال في الدم ينتج نقصاً بفبركة الدم في الجسم.