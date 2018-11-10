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لن تصدق كيف سيتحول طقس الغد!

10
NOVEMBER
2018
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يتحول تدريجا إلى غائم، مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من الظهر وتكون مصحوبة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 م وما فوق.
وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم وخلال اليومين المقبلين.
- الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع أن تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية مع حدوث وبرق ورعد.
يوم غد الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يتحول تدريجا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من الظهر وتكون مصحوبة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000م وما فوق.
الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الأرز من 5 الى 9 درجة، في الداخل من 8 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية إلى شمالية غربية، سرعتها من 10 الى 30كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.

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