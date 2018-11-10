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بيان صادر عن مجلس قضاء زحلة في التيار الوطني الحر:

ضرورة العمل على تخفيض التعرفة وابقاء التغذية على مستوى ٢٤/٢٤ في اي من السيناريوهات المطروحة

يهم التيار الوطني الحر ان يوضح للزحليين أن مسلماته في مسألة الطاقة الكهربائية في مدينة زحلة وفي بلدات القضاء المستفيدة من خدمات شركة كهرباء زحلة تتلخص بالآتي:

أولا: المحافظة على التغذية الكهربائية المستدامة 24 ساعة على 24، وأن لا تكون هناك عودة إلى الوراء على الإطلاق في هذا المجال الحيوي.

ثانيا: أن تبقى الخدمات ذات الصلة متّصفة بأعلى درجات الجودة والإستمرارية والعمل على تخفيض التعرفة

ثالثا: يؤكد التيار الوطني الحر أنه سيقف الى جانب الزحليين لتأمين استمرارية الطاقة الكهربائية لهم 24/24 وبأفضل الشروط.

إن ما تقدم وعد علينا... وإننا دوما نوفي بالوعود.