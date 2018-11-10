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بيان صادر عن وزارة الاقتصاد حول كبيس اللفت

10
NOVEMBER
2018
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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:

عملا بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما القانون 659 الصادر بتاريخ 4\2\2005 ،

وفي اطار السعي الدائم لوزارة الاقتصاد والتجارة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة منذ فترة بسحب عينات من كبيس اللفت من معامل الانتاج ومن المطاعم ونقاط البيع في مختلف المناطق اللبنانية للتأكد من خلو منتج كبيس اللفت من المادة المعروفة باسم “Rhodamine B” .

لذلك ،

يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ان تؤكد للمواطنين حرصها الدائم على سلامتهم حيث ستقوم فور صدور نتائج التحاليل باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والرادعة بوجه كل من استعمل المادة المسرطنة “Rhodamine B” في تصنيع كبيس اللفت او من استورد بطريقة غير شرعية منتجات تحتوي على هذه المادة ، كما تؤكد انها لن تتردد في احالة المخالفين الى القضاء المختص عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

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