وديع كنعان: آلية تعاون مع شركات الطيران العالمية لتنشيط السياحة

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أكد رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان أن "هدفنا الأساسي هو تحقيق السياسية السياحية المستدامة، وكما عقدنا اجتماعات مع اصحاب ومدراء المؤسسات السياحية في لبنان، كان اجتماعنا مع مجلس ممثلي شركات الطيران العالمية في لبنان، واتفقنا على آلية تعاون لتنشيط السياحة، كما كانت مناسبة لاطلاعهم على الرؤية السياحية والتقرير الذي وضعناه بعد الاجتماع مع مدراء واصحاب المؤسسات السياحية، بهدف التعاون على تحقيق السياسة السياسية الكاملة والمتكاملة.

واشار كنعان الى ان هناك تنوعاً في الطيران، من ال low cost الى الطيران العادي والشارترات، ونحن نسعى الى تفعيل الlow cost أكثر الى لبنان، لاسيما ان هذا النوع من الطيران يعمل من لبنان الى الخارج، فيما المطلوب ان تكون حركته من الخارج الى لبنان بنسبة اعلى.