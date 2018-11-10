اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 10-11-2018

A + A -

الاخبار

التشويش لا يؤثر على حركة الملاحة الجوية

حذّرت إدارة الطيران الاتحادي الأميركية (FAA)، شركات الطيران التي تهبط طائراتها في مطار بيروت الدولي، من تعرّض نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية (GPS) في المجال الجوي اللبناني للتشويش. وقد صدر هذا التحذير بتاريخ 10 من الشهر الجاري، إذ حمل التحذير معلومات عن إمكانية فقدان الاتصال بالنظام الدولي للملاحة لأسباب غير متوقعة. وقد نصحت الإدارة الطيارين بالاعتماد على الطريقة اليدوية خلال الهبوط في مطار بيروت، إلا إذا قرّر الطيارون تحت مسؤوليتهم الهبوط بالطريقة الأوتوماتيكية. وهذا التحذير جاءَ بعدَ تشغيل القيادة العسكرية الروسية لأنظمة التشويش الإلكتروني التي استقدمتها في إطار السعي إلى منع الاعتداءات الجوية الإسرائيلية على سوريا. وأكّدت مصادر معنية بالملاحة الجوية لـ«الأخبار» أن التشويش الذي شهدته الأجواء اللبنانية أكثر من مرة سابقاً، سواء من قبل الأميركيين أو الروس، لا يؤثر في حركة الطائرات، بسبب وجود سبل أخرى، غير نظام الـGPS، لقيادة الطائرات.

استجواب الصحناوي مستمر

على رغم إحالة ملف التحقيق مع الموقوف خليل الصحناوي، المتهم الرئيسي في قضية أكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان، مع المضبوطات إلى مديرية المخابرات في الجيش منذ أكثر من أسبوعين، إلا أن التحقيق الذي يجريه ضباط فرع التحقيق معه لم ينته بعد. وعلمت «الأخبار» أنه لم يتم لحد اليوم تحديد الجهة التي يُشتبه في أن الصحناوي كان يسلّمها المعلومات المقرصنة. وفي الملف نفسه، أنهت مديرية المخابرات استجواب القرصانين اللذين اتهمهما القضاء بالعمل لمصلحة الصحناوي، بعد التدقيق في إفاداتهما وإعادة التحقيق معهما على مدى أسبوعين. وتُجري «المخابرات» التحقيقات مع الصحناوي و«شركاه» تنفيذاً للاستنابة التي أصدرها قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم. من جهة أخرى، لم يُبت بعد في الطلب الذي تقدّم به الوكلاء القانونيون للصحناوي، والرامي إلى تنحية القاضي بيرم.

الجمهورية

لفت خبراء إقتصاديون إلى التفاوت الكبير في النمو الإقتصادي بين المناطق وتمايز ّلك التي يغلب فيها توجه حزبي محدد.

شددت شخصية سياسية بارزة على التنويه بدور سفيرة دولة كبرى في أكثر من مجال.

البناء

كواليس

دعت مصادر مصرفية عالمية للتوقف أمام اللقاءات الأميركية الصينية المتسارعة وما يرافقها من تصريحات تصدر عن وزير الخارجية الأميركي بلغة مرنة تجاه الصين بعد جولة مواجهة متبادلة بالعقوبات التجارية كانت واشنطن قد بدأتها وتبدو الآن وهي تتراجع عنها بسلاسة تعلن ضمناً عجزها عن مجاراة الصين بحرب تجارية مفتوحة، وقالت المصادر إنّ ما تشهده العقوبات على إيران من استثناءات أميركية يكشف محدودية القدرة الأميركية على الذهاب بعيداً في نظام العقوبات والخسائر التي يرتبها على الاقتصاد الأميركي والمصارف الأميركية.



اللواء

لغز

تحاط اتصالات تجري في عاصمة أوروبية بكتمان شديد، لاعتبارات تتعلق بدقة ما يجري ومشقات التفاوض.

همس

ينفض أحد المراجع يده من تسريبات وزارية، ساعياً لتحديد الجهة التي تحاول التشويش على تمثيله في الحكومة العتيدة!

المستقبل

يقال

إن دبلوماسيين أميركيين أبلغوا أكثر من دولة معنية بالملف السوري أن الولايات المتحدة ربطت موافقتها على أي اقتراح بجلوس إيران إلى طاولة المفاوضات حول النووي وعدم تدخلها في المنطقة.