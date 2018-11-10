عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 10-11-2018

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الاخبار

العقدة الحكومية: الحل عند باسيل؟

عون يفوّض باسيل حل عقدة «سنّة 8 آذار»

الجمهورية

العُقدة بين الحريري ونصرالله

محطتان تددان مصير الحكومة .. وبري: تعطيل المجلس ممنوع

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البناء

الرياض تحبس أنفاسها بانتظار ما سيقوله ترامب غداً بعد لقائه أردوغان في باريس

عون يفتح باب التشاور لتسريع تشكيل الحكومة... ونصرالله يحصر التفاوض بأصحاب العلاقة

اللقاء التشاوري يفرض حضوره من بوابة بعبدا... والهجمات الحريرية بالونات هوائية

اللواء

الحريري لمراجعيه: لن أقبل بوديعة للمخابرات السورية في الحكومة

باسيل يتحسَّر على الوقت الضائع.. ولا مبادرة لنصر الله اليوم

المستقبل

جدد أمامهم تأييد موقف الرئيس المكلّف: موزعين على أكثر من كتلة

عون يضع «سنّة 8 آذار» أمام مرآة «الاستشارات»

الديار

نصر الله يضع اليوم النقاط على الحروف...واللواء ابراهيم الى باريس للقاء الحريري

الجلسة التشريعية ستشهد نقاشات حادة حول الموازنة وتجاوز الوزراء لارقام موازناتهم بـ4 مليارات دولار



L'orient le Jour





Le Parlement ouvrira-t-il la voie au chaos des incinérateurs?

Génération Orient III : #11 Sabyl Ghoussoub, 30 ans, écrivain

Les députés sunnites du 8 Mars se font entendre, mais pas approuver, par le chef de l’État