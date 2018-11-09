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بالفيديو - استطلاع روسي في الفلك الحكومي ... فماذا سيحمل بوغدانوف الى بيروت؟

9
NOVEMBER
2018
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"ثمة مبادرة روسية مرتقبة في اتجاه لبنان قد تحرك الركود القائم على صعيد عملية تأليف الحكومة "، جملة مقتضبة لكنها اكثر من معبرة قالها قبل ساعات النائب وائل ابو فاعور الذي يعود مساء الى بيروت.

عبارة اكتسبت اهمية خاصة خصوصا انها جاءت بعد لقاء النائب تيمور جنبلاط وابو فاعور بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو.

فهل تتحرك فعلا بلاد القيصر على خط الازمة الحكومية؟

"مبادرة كلمة كبيرة كتير" تقول مصادر معنية لل او تي في ، فالمبادرة الوحيدة التي قد تقوم بها روسيا تجاه لبنان هي السؤال عن الحكومة والاستفسار عن المساعي الجارية والحث على الاتفاق السريع بين الاطراف للاسراع بالتاليف.

تتابع المصادر شارحة ان روسيا مهتمة بالوضع الداخلي اللبناني ، وهي تعتقد ان لبنان بحاجة لتأليف حكومة باسرع وقت في ظل المسؤوليات والتحديات المرتقبة ، الا ان كل هذا لا يعني ان روسيا ستقدم اي حلول او ستتدخل على صعيد عقدة معينة مثلا، فهذه امور غير واردة .

هذا وتكشف المصادر عن احتمال زيارة بوغدانوف الى لبنان في الاسابيع المقبلة.

واذا كان افق المبادرات الخارجية محدودا حتى الان فالتعويل يبقى على المبادرات الداخلية حيث تشير معلومات ال او تي في الى اننا في مرحلة جس نبض لعدة افكار من شانها فتح كوة في جدار الازمة ، افكار بعضها يتحدث عن توزير شخصية كحل وسط من خارج سنة 8 آذار وقريبة من الثامن من اذار ، وبعضها الاخر بقول ان ثمة مسعى لتوزير السنة المستقلين من حصة الرئس بري الا ان هذا الامر يببقى حتى الان مستبعدا في ظل رفض بري لذلك.

على اي حال فان الترقب سيد الموقف لما سيحمله كلام السيد حسن نصرالله السبت . وفي هذا الاطار قالت مصادر مقربة من حزب الله لل او تي في الا مبادرة جديدة او طرح جديد في جعبة السيد نصرالله والاساس هو الاستمرار على الموقف نفسه حيث سيركز كلامه بحسب المصادر على دعم تمثيل السنة المستقلين من جهة والتأكيد من جهة ثانية ان حزب الله ليس الجهة الصالحة للتفاوض في هذا اللمف ، ونحن نقبل بما يقبل به السنة المستقلون .

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