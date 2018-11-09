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بالفيديو - كبيس اللفت في السوق اللبناني مسرطن!؟

9
NOVEMBER
2018
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من الناحية الصحية لطالما اشتهر اللفت انه من الخضراوات التي تحتوي على مستويات عالية من المواد المضادة للاكسدة التي تقلل من خطر الاصابة بالسرطان... اما اليوم وفي لبنان اصبح كبيس اللفت هو مصدر من مصادر السرطان بحد ذاته. عينات من كبيس اللفت اخذتها جمعية المستهلك في وزارة الاقتصاد من 10 اماكن مختلفة من لبنان والنتائج اتت كارثية وتظهر استخدام كثيف لمادة رودومين ب السرطانية بحسب جمعية المستهلك الوزارات المعنية لم تتحرك بالاتداه المطلوب حتى الساعة بعد تفاعل قضية كبيس اللفت جراء الفحوصات التي اجرتها جمعية المستهلك جاء رد من كل من وزارتي الصحة والصناعة ليتملصا من الموضوع فوزارة الصناعة اعتبرت في بيان انها تعمل على تحديد مصادر هذه المخلّلات ونوعيتها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وخلوها من المواد الملونة الممنوعة ليبنى على الشيء مقتضاه واتخاذ التدابير اللازمة مذكرة انها أصدرت في 15 ايلول من العام 2017 قراراً يقضي بمنع استعمال أي مواد تشكل خطراً على الصحة العامة في صناعة المخللات. من ناحيتها ردت وزارة الصحة على مؤتمر جمعية المستهلك مؤكدة ان مادة رودومين ب غير مسجلة ضمن المواد التي تسمح وزارة الصحة العامة بإدخالها الى لبنان ووجود هذه المادة على الاراضي اللبنانية يعني انها ادخلت بطرق غير شرعية كما وان مكافحة استخدام هذه المادة ليس من صلاحيات وزارة الصحة.

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