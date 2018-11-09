أبو طاقية أمام المحكمة

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أرجأت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى 31 أيار المقبل، محاكمة الموقوف أحمد أمون الملقب ب "الشيخ"، في خمس دعاوى، متهم فيها بجرائم "الانتماء الى تنظيم "جبهة النصرة الإرهابي بقصد القيام بأعمال إرهابية والقتال ضد الجيش اللبناني في عرسال، وتفجير عبوات ناسفة استهدفت دوريات للجيش، حيث أسفر أحد التفجيرات عن استشهاد أحد العسكريين وجرح آخر، وتخريب الآلية العسكرية التي كانا على متنها".

وجاء إرجاء الجلسات بعد أن طلب وكيل الدفاع عن أمون إعطائه مهلة للاطلاع على ملفات موكله ليتمكن من تقديم الدفاع عنه، علماً أن إحدى هذه الدعاوى يحاكم فيها الى جانب أمون الشيخ السلفي مصطفى الحجيري الملقب بـ "أبو طاقية"، بتهمة "الانتماء الى جبهة النصرة، وتزويد الإرهابيين بالأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات والأموال".