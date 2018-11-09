توقيف نشّال وزوجته في بيروت

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 6/11/2018 أقدم مجهولان كانا على متن دراجة آلية على نشل حقيبة من داخل سيارة احدى السيدات في محلة الشياح، وتحتوي على أوراق ثبوتية ومبلغ 2000 $، وفرا الى جهة مجهولة.

الساعة 23.30 من تاريخ 8/11/2018 وفي محلة حي السلم، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي المدعوة: - ع. ب. ( مواليد عام 1988، سورية)، وبالتحقيق معها اعترفت انها أقدمت على نشل الحقيبة المذكورة برفقة زوجها م. ح (مواليد عام 1993، سوري)، ونتيجة المتابعة الحثيثة تمكنت دورية أخرى من الشعبة من توقيفه في محلة المريجة على متن دراجة آلية من دون لوحات.

وسلما الى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهما بناء على إشارة القضاء المختص".