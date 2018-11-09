اللبنانية الاولى استقبلت نظيرتها الافغانية على رأس وفد من مؤتمر Mind the Gap وشددت على جهود المرأة الافغانية في مواجهة التحديات

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شددت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون امام زوجة رئيس جمهورية افغانستان السيدة رولا غاني التي استقبلتها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا على اهمية الجهود التي تبذلها المرأة في مواجهة التحديات لتكون شريكاً فاعلاً في تطور المجتمعات وتحقيق عملية النهوض والاصلاح.

ولفتت الى ان المرأة الافغانية تعتبر مثالا للمرأة المكافحة في سبيل الحصول على كافة حقوقها ولاسيما الحق في التعلم، والمناهضة للعنف والساعية الى التخلص من التقاليد الموروثة التي عانت منها خلال الحروب.

بدورها، اعربت السيدة الافغانية الاولى، وهي من اصول لبنانية، عن سعادتها لوجودها في بلدها الام للمشاركة في مؤتمر Mind the Gap، الذي يقام برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويهدف الى تسليط الضوء على جعل المرأة شريكاً فاعلاً، وإمساك يد الشباب في مسيرة تحقيق ذواتهم. وشكرت السيدة عون على استقبالها على رأس وفد، مؤكدة على رغبتها في تعزيز التعاون بين لبنان وافغانستان في مختلف المجالات ولاسيما في مجال التنمية الاجتماعية والاستفادة من الخبرات اللبنانية في مسيرة تحقيق المساواة والاستفادة من الطاقة الشبابية. واكدت ان الشراكة بين المرأة والرجل والايمان بالطاقة والمهارات الشبابية هما بمثابة العمود الاساس لإحداث التغيرات الاجتماعية المرجوّة وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، والتخلص من المعوقات والتقاليد التي تحد من حرية المرأة وتمتعها بأبسط حقوقها.

ونوهت السيدة غاني من جهة ثانية بالرعاية التي توليها السيدة عون لذوي الاحتياجات الخاصة، والمبادرات التي تقوم بها في هذا المجال لتحقيق عملية الدمج ومنح هذه الفئة الفرصة للاستفادة من الطاقات التي يتميّز بها افرادها. وكشفت أن هذا الملف الاجتماعي والانساني يشكل بالنسبة اليها أيضاً أولوية على أمل توطيد التعاون مع لبنان في هذا الشأن ذي الاهتمام المشترك. واكدت أن تلبية الحاجات الاجتماعية تتطلب الكثير من الجهد والعمل والوقت، كما الكثير من التوعية على الحقوق والواجبات، خصوصاً في ما يتعلق بنشر مفهوم المواطنة وتعزيز الولاء للوطن.

وفي هذا المجال، أعربت السيدة عون عن تقديرها للجهود والنشاطات التي تقوم بها السيدة غاني بهدف تشجيع المرأة الافغانية على المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية من ناحية، والتعرف على حقوقها من ناحية ثانية، وشددت على المبادرات التي تطلقها لحث الجيل الشاب على التعلق بوطنه والولاء له، واطلعت السيدة غاني والوفد المرافق على النشاطات التي تقوم بها والرئيس عون في هذا السياق، لاسيما فتح ابواب قصر بعبدا لمدة اسبوع امام الطلاب بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال حيث يقومون بنشاطات توعوية وطنية.



وأثنت اللبنانية الاولى في ختام اللقاء على اهمية مؤتمرMind the Gap ومشاركة الشباب والطلاب فيه، مشيرة الى أن هذه المشاركة تأكيد اضافي على دورهم في تحمل المسؤولية وصنع الافكار المبتكرة.

وضم الوفد المرافق للسيدة غاني، مديرة مكتبها بلواشا امين، رئيسة مؤتمر Mind the Gapهاسميغ خوري، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمؤتمر: سوسن الخطيب، جوسلين غول، ماتيلدا شعار، رانيا ابو نادر وديان سعادة، قريبة السيدة رولا غاني.