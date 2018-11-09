الهيئة الزحلية :"فليكن الإثنين القادم يوماً مشهوداً يتجسد فيه عنفوان اهالي زحلة وعزّتهم وكرامتهم."

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تابعت الهيئة الزحلية لمتابعة ملف كهرباء زحلة 24/24 اجتماعاتها المفتوحة مواكبة للإعتصام الشعبي السلمي امام شركة كهرباء زحلة يوم الإثنين في 12 تشرين الثاني الجاري، وتوقفت امام حملة التضامن الكبيرة التي لقيتها دعوة الإعتصام التي وجّهتها الهيئة الى اهالي زحلة وقضائها، سواء عبر البيانات والتصاريح او عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي اذ تقدّر وتشكر جميع المواقف المؤيدة، تؤكد اليوم اكثر من اي وقت مضى على تنفيذ الإعتصام السلمي امام شركة كهرباء زحلة للوصول الى الهدف المنشود وهو اقرار مشروع القانون الرامي الى تمديد امتياز شركة كهرباء زحلة لمدة سنتين، وتدعو الزحليين واهالي الجوار ليجعلوا من يوم الإثنين القادم يوماً تاريخياً يكتب بحروف من ذهب عن وقفتهم الكبيرة صفاً واحداً خلف مطلب حياتي حقّ.

كما تشكر الهيئة كافة الفاعليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والهيئات المدنية على مواقفها الداعمة والمؤيدة للنزول الى الشارع وراء مطلب يثبت وحدة جميع اهالي قضاء زحلة بجميع اطيافه.



وتلفت الهيئة الى ان التحرك الشعبي السلمي امام شركة كهرباء زحلة يوم الإثنين في 12 تشرين الثاني 2018 لن يحمل الا شعار التمديد لكهرباء زحلة و خدمتها المميزة .



فليكن الإثنين القادم يوماً مشهوداً يتجسد فيه عنفوان اهالي زحلة وعزّتهم وكرامتهم.