ادي معلوف حضر احتفال عيد الاستقلال في كلية العلوم في الفنار

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احيت الهيئة الطلابية في كلية العلوم الفرع الثاني-الفنار احتفالا بمناسبة عيد الاستقلال برعاية قيادة الجيش-مديرية التعليم، بحضور النائب ادي معلوف,ممثل عن قائد الجيش ,مدير الكلية الدكتور يوسف زعتر , الاستاذ ايلي الحاج نجل اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج ,اساتذة الكلية, رؤساء المكاتب التربوية و حشد من الطلاب.



تخلل الاحتفال كلمة لرئيس الهيئة الطلابية شربل فارس رحب فيها بالحضور وشكر قيادة الجيش على تضحيات المؤسسة العسكرية للحفاظ على وحدة الوطن والسلم الاهلي وعلى بطولات جيشنا في محاربة الارهاب من ثم القى العقيد حنا لطيف محاضرة محورها الاساسي محاربة الارهاب في العشرين سنة المنصرمة واهم محطاتها في الضنية ونهر الباود وعبرا وجرود عرسال منهياً عرضه بفيلم وثائقي.

في الختام, وضع الحاضرون اكليل ورد على نصب الشهيد اللواء الحاج في حديقة الشهيد في حرم الجامعة.